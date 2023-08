Covid: in arrivo tre circolari su vaccini, raccolta dati e isolamento

10 agosto 2023 a

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - Le prossime vaccinazioni Covid in autunno, la raccolta dei dati e il monitoraggio e poi la 'guida' alla Regioni sull'isolamento dei positivi. Sono pronte le tre circolari della direzione della Prevenzione del ministero della Salute che però - da quanto apprende l'Adnkronos Salute - verranno emanate dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del Governo in Gazzetta ufficiale. Le circolari, che puntano a una comunicazione più semplice e diretta, riguardano la gestione del Covid nei prossimi mesi, soprattutto guardando all'autunno. La vaccinazione sarà consigliata agli anziani, ai fragili e agli immunodepressi. Cambia la raccolta dei dati Covid da parte delle Regioni, che dovranno comunicarli non più ogni giorno ma settimanalmente. Infine l'ultima circolare riguarda l'isolamento dei positivi con alcune indicazioni alle Regioni.