Finanziare sanità con aumento tassa gioco azzardo, Fdi Toscana 'presentiamo atto'

03 agosto 2023 a

a

a

Firenze, 3 ago. (Adnkronos Salute) - "Nelle prossime settimane presenteremo un atto in Consiglio regionale a sostegno di una lodevole proposta del ministro Schillaci: l'aumento della tassazione del gioco d'azzardo per finanziare la sanità". Lo comunica in una nota Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Toscana, componente della Commissione regionale Sanità.

"La situazione della finanza sanitaria è disastrosa - osserva - non da oggi ma da più di vent'anni, cioè da quando i governi di sinistra hanno iniziato una politica di tagli lineari alla sanità pubblica. Tra sprechi e sperperi, vicende giudiziarie, inflazione, la pandemia di Covid, ben 15 Regioni hanno i bilanci in rosso e la nostra Toscana non è da meno, benché il centrosinistra continui a raccontare di avere costruito uno dei migliori sistemi sanitari nazionali. Adesso la coperta è corta, e mentre Giani e Bezzini invocano sempre più risorse da Roma per destinarle non si sa bene in quali progetti, ma sono del tutto incapaci di trovare soluzioni, il ministro Schillaci ancora una volta dimostra di essere all'altezza del suo ruolo e fa una proposta di buonsenso".

"La ludopatia è una vera e propria piaga sociale - sottolinea Petrucci - e l'aumento del costo del gioco d'azzardo può, in parte, funzionare da deterrente dal cadere in questa trappola mortale. Il ministro propone, in particolare, una tassazione delle scommesse e dei giochi pagati con moneta elettronica (attualmente non soggetti al pagamento erariale), un incremento della tassazione sulle vincite e un aumento dei canoni di concessione dei giochi online". Dunque "a breve presenteremo un atto in Consiglio regionale per sostenere la proposta del ministro Schillaci. Anche le Regioni devono fare la loro parte in questa vicenda. Auspichiamo che la maggioranza non imponga veti ideologici e sostenga la proposta del ministro".