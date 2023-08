Registro protesi mammarie, al via piattaforma ministero

01 agosto 2023 a

(Adnkronos) - Al via il Registro nazionale degli impianti protesici mammari. Da oggi, primo agosto, è operativa l'infrastruttura informatica messa a disposizione dal ministero della Salute dove le Regioni che hanno già sottoscritto il relativo accordo - Marche, Calabria, Valle d'Aosta e dal 3 agosto la Campania - potranno iniziare la raccolta dei dati nei rispettivi registri regionali. Il Registro nazionale sarà, infatti, alimentato con i dati provenienti dai registri regionali e provinciali, si legge sul sito del ministero.

Tutte le Regioni e Province autonome hanno aderito all'utilizzo in sussidiarietà della piattaforma informatica fornita dal ministero della Salute, in accordo con il Regolamento sull'istituzione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari (decreto 207/2022). Gli operatori sanitari che effettuano interventi di impianto o rimozione di una protesi mammaria nelle strutture sanitarie operanti nelle Regioni già attive - si legge - sono tenuti a registrare le procedure chirurgiche eseguite.

Prima di effettuare l'intervento chirurgico occorre somministrare al paziente la scheda informativa, il consenso informato e l'informativa privacy per i registri regionali e per il registro nazionale. Per registrare gli interventi, i chirurghi potranno accedere tramite Spid al registro della Regione o Provincia autonoma dove ha sede la struttura sanitaria in cui è stato effettuato l'intervento.