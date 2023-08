Farmaci, carente un'insulina in penna, per tutto l'anno rischio problemi fornitura

01 agosto 2023 a

(Adnkronos) - Un'insulina formulata in penne iniettive già pronte all'uso è carente e il problema potrebbe protrarsi per tutto l'anno. "Il medicinale Tresiba* FlexTouch* 100 U/ML 5 penne pre-riempite (A.I.C. 042658029) è in carenza (forniture discontinue) a causa di una ridotta capacità produttiva del titolare" dell'autorizzazione all'immissione in commercio, si legge in una nota informativa concordata dall'azienda danese Novo Nordisk con l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, pubblicata online dall'ente regolatorio nazionale. "Al momento è confermato un periodo di forniture discontinue dall'11 luglio fino al 20 agosto 2023, tuttavia si stima che la fornitura potrebbe essere intermittente per l'intero anno 2023", si precisa nel testo. "La carenza di fornitura - viene puntualizzato - non è correlata ad alcun difetto di qualità del medicinale o a problemi di sicurezza ed è stata già comunicata all'autorità regolatoria in accordo alla normativa vigente".

Gli operatori sanitari sono invitati ad "assicurare che i pazienti che utilizzano" la specialità medicinale in questione "siano informati di quanto sopra e a garantire, durante questo periodo di carenza, la prescrizione a ciascun paziente del numero di confezioni strettamente necessario per il proseguimento della terapia, al fine di evitare fenomeni di accaparramento e garantire così a tutti i pazienti l'accesso alla terapia".