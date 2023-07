Nasce OPIT - Open Institute of Technology: un'avanguardia nell'istruzione accademica di Computer Science

31 luglio 2023 a

(Adnkronos) - Milano, 31/07/2023. Nell'epoca moderna, in cui la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica guidano il cambiamento sociale ed economico, nasce OPIT - Open Institute of Technology. Questa nuova istituzione accademica si propone come punto di riferimento per l'educazione di livello universitario nel campo della Computer Science.

Orientata verso l'apprendimento online di alta qualità e l'acquisizione di competenze pratiche, OPIT mira a colmare il divario tra le abilità richieste dal mondo del lavoro e quelle offerte dal sistema educativo tradizionale. Il suo debutto nel panorama accademico si caratterizza per l'introduzione di programmi di laurea nel campo della Computer Science e della Data Science e AI, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la sua offerta formativa nei prossimi mesi.

L'istituzione si distingue per un corpo docente internazionale di alto profilo e per un'offerta formativa esclusivamente online, rispondendo in modo efficace alle esigenze di flessibilità e inclusività delle nuove generazioni. Con il lancio di OPIT, l'istruzione superiore si muove un passo avanti verso l'innovazione, consolidando i principi di accessibilità, qualità, e praticità nel campo dell'istruzione in informatica.

OPIT presenta due lauree europee nel campo della Computer Science e della Data Science e AI. Questi programmi sono progettati per fornire agli studenti una formazione completa e aggiornata, preparandoli per le sfide del mercato del lavoro nel settore tecnologico.

La scelta di concentrarsi su questi specifici ambiti deriva dalla consapevolezza del crescente divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dal sistema educativo tradizionale. OPIT prevede di espandere la sua offerta formativa con l'introduzione di altre lauree e Master nei prossimi mesi, seguendo così le esigenze del mercato e le tendenze tecnologiche emergenti.

Il format di erogazione dei corsi è esclusivamente online, rispondendo così alle esigenze di flessibilità e accessibilità di studenti e professionisti.

“L'obiettivo di OPIT è di puntare sull'educazione online di qualità in ambito Computer Science", afferma il Professor Francesco Profumo, Rettore di OPIT ed ex Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Profumo sottolinea l'importanza di allineare l'offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede competenze sempre più avanzate nel campo della tecnologia. "Abbiamo identificato le competenze che possono essere il driver del cambiamento del mercato dell'education e poi della società, traducendo in cantiere uno sfidante indirizzo europeo”, aggiunge.

La visione di Profumo pone l'istruzione tecnologica di alta qualità al centro del progresso sociale ed economico, sottolineando l'importanza di un approccio pratico all'apprendimento.

OPIT si distingue per un modello didattico che combina qualità, flessibilità e inclusività. Gli studenti possono accedere ai percorsi di formazione in qualunque momento e luogo, grazie ai contenuti digitali sincroni (lezioni live, masterclasses) e asincroni (video, quiz, esercizi).

"Il nostro modello didattico unisce qualità, flessibilità e inclusività: crediamo che l'educazione, anche se avviene fisicamente a distanza, debba garantire una vicinanza su tutti gli altri aspetti", afferma Riccardo Ocleppo, Fondatore e Direttore di OPIT.

L'approccio di OPIT è orientato all'acquisizione di competenze moderne e aggiornate, in un settore in continuo sviluppo come quello della Computer Science.

Il successo di OPIT si basa su un corpo docente formato da professori di caratura internazionale, provenienti da paesi come Canada, USA, Italia, Brasile, Svezia, Scozia, Germania, Polonia, Libano e Spagna.

Questi docenti hanno accumulato esperienze significative di insegnamento nelle migliori università internazionali e in ambito professionale e di ricerca. Questa diversità di esperienze garantisce un insegnamento che combina solide basi teoriche con un approccio pratico alla risoluzione di problemi reali.

L'esperienza e la competenza del corpo docente di OPIT rappresentano un elemento fondamentale per la formazione di professionisti pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro.

OPIT non si ferma all'attuale offerta formativa. L'istituto sta sviluppando nuovi programmi e lauree che saranno lanciati nei prossimi mesi.

Questi nuovi programmi di studio riguarderanno campi strategici per il mercato e le applicazioni più innovative per contribuire alla transizione digitale. Tra le nuove lauree in programma ci sono quelle in Cyber Security, Cloud Computing, Data Science, e Game Development.

Questi nuovi corsi riflettono l'impegno di OPIT a rimanere all'avanguardia nel campo dell'istruzione tecnologica, preparando gli studenti a diventare i professionisti del futuro.

La nascita di Seed Digital segna un passo importante nel panorama dell'istruzione accreditata di livello universitaria. Con un'offerta formativa innovativa e un corpo docente di caratura internazionale, l'istituto è pronto a preparare i professionisti del futuro.

OPIT rappresenta un'opportunità unica per gli studenti e i professionisti che desiderano acquisire competenze avanzate nel campo della Computer Science. L'istituto sta già programmando il lancio di nuovi corsi per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

L'istituzione si impegna a fornire un'educazione di qualità, accessibile e flessibile, per formare i professionisti che guideranno la società del futuro.

OPIT - Open Institute of Technology è un'Istituzione Accademica accreditata a livello Europeo dall'Autorità MFHEA (Malta Further and Higher Education Authority) ai sensi del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e dell'MQF (Malta Qualification Framework), con numero di licenza n.005-2023

