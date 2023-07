Caldo: tregua di inizio agosto ma mercoledì tornano 2 bollini rossi

31 luglio 2023 a

a

a

Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Tregua dal grande caldo in Italia, mentre luglio sta per cedere il testimone ad agosto. L'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute non riporta nessuna città da bollino rosso né oggi né domani, quando i colori prevalenti nella Penisola saranno il verde (livello di allerta zero) e il giallo (livello 1). L'allerta massima (livello 3) tornerà però mercoledì in due dei 27 capoluoghi monitorati: Cagliari e Campobasso, dove l'allerta è a livello 2 già oggi e domani (bollino arancione).

Le città bollino verde sono oggi 14 (Bari, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo), mentre sono 11 i capoluoghi in giallo (Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma). Domani i bollini verdi scenderanno a 13, con Bari che si colorerà di giallo, e caleranno ulteriormente a 12 mercoledì quando anche Brescia passerà al giallo. Domani Perugia diventerà arancione per tornare gialla mercoledì, sostituita da Firenze in cui l'allerta 1 salirà a 2.