Caldo allenta la morsa anche al Centro-Sud, giovedì zero città da bollino rosso

Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Il caldo torrido si avvia ad allentare la sua morsa anche al Centro-Sud Italia. Se oggi sono ancora 17 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta (3), domani crolleranno a due e giovedì scenderanno a zero, con tutta la Penisola che tornerà gialla (allerta 1) o verde (allerta 0). A fotografare il trend è il bollettino aggiornato del ministero della Salute sulle ondate di calore e gli effetti per la salute in 27 città.

Nel dettaglio, oggi restano da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Domani l'allerta sarà massima solo a Bari e Catania. La temperatura scenderà ad Ancona, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma, che passeranno dal bollino rosso a quello giallo. Giovedì 27 vireranno al giallo anche Bari e Catania.