Sanità, al via primo Think tank board su digitale malattie rare e croniche

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Dialogare e mettere a fattor comune le diverse esperienze e professionalità nel mondo sanitario, queste le finalità del primo Think tank board organizzato da Fism, Federazione delle società medico scientifiche italiane sul tema ‘Ecosistema digitale delle malattie rare e della cronicità: dalla interdisciplinarità e interconnessione alla prescrizione unica. Le società scientifiche incontrano le Aziende'. I lavori, che si sono tenuti dal 20 al 21 luglio - spiega una nota - sono stati coordinati dal presidente Fism, Loreto Gesualdo, dal segretario Francesco Macrì con delega alle malattie rare e la consigliera e delegata alla prevenzione e stili di vita, Annamaria Colao.

Obiettivo “per il prossimo futuro”, afferma Gesualdo, è passare “dalla interdisciplinarità e interconnessione alla prescrizione unica, un investimento importante per il nostro Servizio sanitario nazionale”. Il contesto attuale infatti vede una profonda evoluzione del Ssn verso una sanità digitale, dove l'applicazione delle tecnologie digitali a supporto dell'innovazione del sistema sanitario può rendere più efficace l'erogazione dei servizi, snellire la comunicazione tra strutture sanitarie e cittadini, semplificare i sistemi di prenotazione e molto altro. Proprio per questo, attraverso un confronto sui temi delle malattie rare e della cronicità a 360 gradi tra i vari stakeholder del settore è stato dato vita a un approccio innovativo - evidenzia la nota - nel trattamento delle fragilità, focalizzando le esigenze prioritarie dei pazienti, dalla prevenzione delle patologie all'aderenza terapeutica, dalla formazione alla digitalizzazione dei sistemi e dei servizi.

Erano presenti le società scientifiche: Aipo, Associazione italiana pneumologi ospedalieri; Amd, Associazione medici diabetologi; Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri; Fadoi, Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti; Sid, Società italiana di diabetologia; Sie, Società italiana di endocrinologia; Sigg, Società italiana di gerontologia e geriatria; Sigot, Società italiana di geriatria ospedale e territorio; Sif, Società italiana di farmacologia; Siia, Società italiana dell'ipertensione arteriosa; Simi, Società italiana di medicina interna; Simiti, Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia; Sin, Società italiana di nefrologia; Sip, Società italiana di pediatria; Sir, Società italiana di reumatologia; Sinepe, Società italiana di nefrologia pediatrica; Uniamo, Federazione italiana malattie rare; Aress Puglia, Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale. Nelle prossime settimane - conclude - saranno avviate attività di ‘proof of concept in real life' per la presentazione dei risultati agli Stati generali della Fism che si terranno a Roma a gennaio 2024.