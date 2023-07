Fondirigenti, premio Giuseppe Taliercio per ricerca cultura manageriale nuove generazioni

20 luglio 2023 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione dei dirigenti, è da sempre impegnato nella ricerca sui temi della cultura manageriale d'impresa, e per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo. Nell'ambito di questo filone di attività, ha istituito il premio Giuseppe Taliercio, in ricordo della figura e dei valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e con l'obiettivo di supportare la ricerca sulle grandi transizioni che interesseranno il mondo delle imprese e del management in futuro.

Il concorso, giunto alla terza edizione, prevede l'assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nelle imprese industriali italiane, in uno o più dei seguenti macro-temi della gestione d'impresa: innovazione (trasformazione digitale dei processi produttivi, logistici, di vendita; governo dei dati; cybersecurity); sostenibilità (ambientale, sociale, economica); resilienza (rischi finanziari, cambiamenti nei mercati, cambiamenti organizzativi).

Il premio si rivolge a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una laurea magistrale, con una votazione non inferiore a 100/110. Il titolo dovrà essere conseguito, entro la data di presentazione delle candidature, in uno dei seguenti ambiti disciplinari: economia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, psicologia, scienze della formazione, ingegneria, statistica, marketing, comunicazione.

Sarà possibile candidarsi dal 20.07.2023 al 02.10.2023. La domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, dovrà essere compilata on-line (link: https://t.ly/87BwA) e completata via e-mail con l'invio degli allegati richiesti al seguente indirizzo: [email protected], indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura 'Premio Giuseppe Taliercio – nome cognome del/la candidato/a'.

“Con questa iniziativa - sottolinea il presidente di Fondirigenti, Marco Bodini - il Fondo rafforza il suo impegno per l'inserimento di nuove energie nel tessuto manageriale delle imprese italiane” e per il consolidamento di una moderna cultura manageriale.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito www.fondirigenti.it. Gli esiti della selezione, con l'individuazione dei vincitori e l'assegnazione dei premi, verranno pubblicati sullo stesso sito entro il mese di dicembre 2023.