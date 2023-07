AxL Agenzia per il Lavoro: Un Esempio di Inclusività e Successo

18 luglio 2023 a

(Adnkronos) - Bergamo – 18 luglio 2023. AxL Agenzia per il Lavoro, realtà leader a livello nazionale nelle soluzioniHR, si è meritatamente guadagnata un posto di prestigio tra le aziende più inclusive del 2023, secondo uno studio condotto da Great Place to Work Italia. La recente pubblicazione della Classifica dei 20 Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion mette in luce la determinazione e gli investimenti di AxL nel creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

La Classifica, concepita per premiare le organizzazioni che si distinguono per l'attenzione dedicataalla diversità e all'inclusione, rappresenta un importante traguardo per AxL, che continua a raccogliere prestigiosi riconoscimenti nel panorama aziendale e professionale.

L'Agenzia vede infatti il proprio nome in altre due classifiche ufficiali di Great Place to Work Italia attualmente in vigore: vanta il 4° posto tra i Best Workplaces Italia 2023 (150-499 dipendenti) - la classifica generale dedicata alle migliori aziende dove lavorare in Italia - e il 14° posto tra le aziende nominate Best Workplaces for Women 2023.

Con l'ultimo risultato ottenuto, l'azienda ha dimostrato di mettere al centro non solo il talento e le competenze dei propri collaboratori, ma anche la loro diversità personale, il loro ruolo in azienda e le attività svolte. AxL ha compreso che per garantire il successo e la crescita, è fondamentale offrire un'esperienza lavorativa che permetta a ciascun individuo di esprimere il proprio potenziale, indipendentemente dalla loro mansione.

La posizione di AxL al 13° posto nella classifica rappresenta un traguardo di notevole importanza e un tangibile riconoscimento dell'impegno dell'azienda per la diversità, l'equità e l'inclusione.

"Da sempre AxL considera le persone al centro” - spiega Lucio Oliveri, direttore generale AxL Spa – “per questo investiamo costantemente nella creazione di valore sul fronte delle Risorse Umane. Questi riconoscimenti confermano la giusta direzione che abbiamo intrapreso fin dalle origini, nella consapevolezza che il successo di un'impresa deve rappresentare la realizzazione di tutti gli individui che la compongono. Credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione, sono alcuni esempi dei valori fondamentali che sono alla base del nostro rapporto con tutti i collaboratori. Lavoriamo ogni giorno per far incontrare il talento con le opportunità e dietro ogni talento c'è una persona che deve trovare le migliori condizioni, la giusta motivazione per esprimersi e dare il meglio di sé".

Secondo Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, una cultura inclusiva sul posto di lavoro stimola l'innovazione e favorisce lo sviluppo di nuove idee e modelli di lavoro.

L' agenzia di digital marketing , insieme a tutte le altre aziende presenti nella classifica, ha dimostrato di comprendere appieno il valore della diversità all'interno della propria popolazione aziendale, traducendo questa consapevolezza in opportunità di crescita e innovazione.

Lo studio condotto da Great Place to Work Italia evidenzia anche come la parità di genere rappresenti ancora un ostacolo significativo nel nostro paese, specialmente per quanto riguarda il bilanciamento tra vita lavorativa e personale, nonché il lavoro di cura. Le donne lavoratrici sono ancora gravemente penalizzate dagli impegni familiari, che incidono sulle loro opportunità professionali in misura superiore al 62%.

Inoltre, la presenza femminile nel management aziendale è ancora molto limitata, con soli il 28% dei manager che sono donne e solo il 19% che ricopre una posizione dirigenziale. Questa situazione non solo rappresenta una negazione dell'uguaglianza di genere, ma comporta anche una mancata valorizzazione delle risorse produttive, generando conseguenti perdite economiche per l'intera società.

AxL si pone come un esempio virtuoso nell'affrontare questi problemi, adottando politiche eprogrammi volti a promuovere l'equità di genere, il benessere dei dipendenti e la conciliazione tra vita privata e lavoro. La sua presenza nella Classifica dei 20 Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion è una testimonianza dell'impegno costante per creare un ambiente di lavoro inclusivo e favorevole a tutti i dipendenti.

AxL dimostra che investire nella diversità e nell'inclusione non solo è eticamente corretto, ma rappresenta anche una scelta strategica che genera valore aggiunto per l'azienda stessa. Speriamo che l'esempio di AxL ispiri altre aziende a seguire questa strada, contribuendo a creare un ambiente lavorativo sempre più equo, inclusivo e produttivo per tutti.

