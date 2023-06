Fisco, Leo: "In delega agiremo su sanzioni, sono eccessivamente onerose"

30 giugno 2023 a

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Ultimo tema che affrontiamo nella delega sono le sanzioni, che sono eccessivamente onerose. Mentre in Ue si sostiene che non si può andare oltre una sanzione su una stessa violazione oggi noi abbiamo 5 tipi di sanzioni: penale, amministrativa, accessoria, quella prevista dalla legge 231 e la confisca per sproporzione. E la misura delle sanzioni va fuori linea rispetto agli altri standard europei. Il versante sanzionatorio è un altro punto su cui dovremo intervenire e la delega se ne occupa. Carne al fuoco ce ne è tanta, ci muoveremo con la massima celerità per porre le basi per un fisco nuovo e un rapporto nuovo tra amministrazione finanziaria e contribuente". Lo ha detto il vice ministro al Mef, Maurizio Leo, intervenendo in un video messaggio al Festival del lavoro.