Lavoro. Ha fatto tappa a Genova “Women on Board 2023”: il percorso formativo per favorire l'ingresso delle donne nei Cda delle imprese pubbliche e private

27 giugno 2023 a

a

a

(Adnkronos) - Oltre 1000 le donne si sono confrontare nella città della Lanterna per divulgare una nuova cultura aziendale e del lavoro, che favorisca la parità di genere e il merito delle donne manager.

Genova, 27 giugno 2023 – Ieri è stata una giornata interamente dedicata alla riduzione del divario di genere e volta a favorire l'inclusione e l'accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e nei consigli d'amministrazione di imprese pubbliche e private. Ha fatto tappa nella città della Lanterna “Women on Board 2023” il percorso ideato da Manageritalia e Federmanager insieme a AIDP, Hub del Territorio ER con la partecipazione delle Consigliere di Parità Regionali e la partnership degli ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. La tappa ligure si è svolta lunedì 26 giugno presso gli uffici di Federmanager in Via XX settembre, a Genova. Women on Board quest'anno toccherà 10 regioni con 14 incontri.

A confrontarsi, con le oltre 1000 donne (60 presenti in sala e 1000 in collegamento): Luca Barigione, Presidente Federmanager Liguria - Sara Cirone, Hub del Territorio - Monica Nolo, Presidente Manageritalia Liguria - Gianluca Caffaratti, Presidente AIDP Liguria - Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria, Patrizia Fabbri Minerva Federmanager, Anna Zanuttini Manageritalia Liguria .

“Il 28 giugno 2011 il Parlamento italiano - ha spiegato Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria - ha approvato la legge Golfo Mosca che istituiva quote di genere nei consigli di amministrazione e collegi sindacali delle società quotate in Italia, con l'applicazione in seguito anche alle società a controllo pubblico. Questa legge ha rappresentato un cambiamento importante e fondamentale poiché la percentuale di donne nei Cda di società quotate è passata da circa il 7% all'attuale percentuale che sfiora il 40%. Un salto che non sarebbe stato possibile senza l'introduzione di quote di genere che ci ha portato in cima alle classifiche europee in questo ambito. Il cammino sicuramente è ancora lungo ma iniziando da qui possiamo arrivare lontano, l'unione fa la forza; pertanto un grande plauso è indirizzato a questa preziosa iniziativa”.

“Non c'è migliore parità di quella basata sul merito” ha proseguito Monica Nolo, Presidente Manageritalia Liguria commenta la giornata che prosegue: “I manager lo sanno e Women on Board, percorso che abbiamo lanciato per primi attraverso continue e ripetute azioni per favorire una nuova cultura del lavoro vuole proprio puntare al merito. Il nostro percorso nasce per portare sempre più donne nei cda, puntando sulla formazione ma ancor più sull'empowerment, perché le donne si tolgano ogni dubbio di poter stare con competenza e merito ai vertici di società e imprese”

“E' ormai consapevolezza diffusa come la presenza delle donne negli organi amministrativi e di controllo, consenta alle organizzazioni di migliorare le proprie performances raggiungendo risultati migliori in termini di produttività e competitività” spiega Luca Barigione, Presidente Federmanager Liguria checonclude :"Ridurre il divario di genere, favorire l'inclusione ed in particolare l'accesso delle donne alle posizioni di responsabilità, oltre ad incoraggiare l'occupazione femminile: sono proprio questi i principali obiettivi di “Women on Board”, a cui abbiamo aderito sin da subito attivamente tramite il nostro Gruppo Minerva che da sempre opera proprio allo scopo di promuovere le donne manager talentuose nella loro crescita professionale".

Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, sta facendo segnare un grande successo con oltre 1500 iscritte da tutta Italia.

Tre le novità introdotte da “Women on Board 2023”. La prima, si amplia il numero degli incontri formativi passato da 6 a 14, con una durata di 3 ore ciascuno, in cui le partecipanti avranno l'occasione di confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, economico e aziendale aumentando così le loro competenze, esperienze e capacità di analisi. La seconda, il programma formativo è organizzato come un vero e proprio Roadshow itinerante in tutta Italia. Forte la collaborazione con le regioni: Abruzzo e Molise, Marche, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto che organizzano e ospita una delle tappe itineranti. La terza, grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, la frequentazione al corso darà diritto anche ai crediti formativi previsti dai rispettivi ordini.

“Women on Board 2023” è un percorso totalmente gratuito espressamente ideato per le donne ma aperto anche agli uomini con un programma di 14 incontri formativi che si sta svolgendo sia in presenza che on line da maggio ad ottobre. Al termine del corso e dopo il superamento di una prova d'esame sarà conseguita l'attestazione e l'inserimento in un apposito elenco on line consultabile dalle imprese che potranno così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di manager per i propri organi di governance. Il 17 dicembre la consegna degli attestati durante il Gran Galà della Solidarietà presso il Teatro Europauditorium di Bologna.