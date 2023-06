Confsal, Cafà (Cifa-Fonarcom): "Bene rielezione Margiotta, raggiunti numerosissimi obiettivi"

27 giugno 2023 a

Roma, 27 giu. (Labitalia) - "Mi congratulo con il segretario generale Confsal Raffaele Margiotta per la rielezione alla guida della Confsal. La leadership del segretario Margiotta ha portato la Confederazione al raggiungimento di numerosissimi obiettivi, misurabili sia in termini qualitativi che quantitativi. Il dato è evidente e sotto gli occhi di tutti. La scelta di puntare sulla costruzione di un moderno modello di contrattazione collettiva di qualità che posiziona la persona al centro è stata una scelta vincente". Così Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia e di Fonarcom, intervenendo al congresso nazionale della Confsal.

"Non meno rilevante è stata la scelta di costruire in questi anni una forte e feconda bilateralità a servizio di imprese e lavoratori. In questo periodo difficile, in cui il sindacato tradizionale sta vivendo un momento di crisi associativa generale, Confsal continua a crescere e io ne sono testimone", ha continuato. "Lo hanno evidenziato Anpal ed Inapp nel rapporto sulla formazione continua presentato ad ottobre in parlamento. Nel panorama dei fondi interprofessionali, infatti, Fonarcom, grazie alla guida di Cifa e Confsal si è posizionato come primo fondo interprofessionale per numero di imprese. Anche Epar, l'ente bilaterale, e Sanarcom, il fondo sanitario, sono cresciuti tanto per numero di imprese e lavoratori", ha continuato ancora.

"Contrattazione collettiva di qualità -ha proseguito- contro il dumping e a favore delle tutele dei lavoratori e delle esigenze delle imprese e bilateralità forte e feconda, che consente di uscire dalla storica logica della contrapposizione rispetto alla collaborazione tra impresa e dipendenti, rappresentano i capi saldi di questo, evidente successo. Questo significa che Confsal, guidata dalla leadership di Margiotta, è riuscita a trovare la giusta spinta di rinnovamento che si è rivelata vincente e lo sarà, anche nel futuro, per sostenere i lavoratori in momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto in questi anni. Come Cifa Italia manifesto la disponibilità per costruire sempre più risposte adeguate nell'interesse delle imprese e dei lavoratori", ha concluso.