Ucraina: Gb, 'combattimenti intensi nel sud'

21 giugno 2023 a

a

a

Londra, 21 giu. (Adnkronos) - "Combattimenti intensi" continuano nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Secondo Londra, la Russia ha recentemente compiuto "uno sforzo significativo per costruire linee difensive nelle retrovie, in particolare negli approcci alla Crimea occupata", evidenziando la "valutazione di Mosca secondo cui le forze ucraine sono in grado di attaccare direttamente la Crimea". "La Russia continua a vedere il mantenimento del controllo della penisola come una priorità politica assoluta", ha aggiunto il ministero della Difesa britannico.