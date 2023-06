Monza: allenatore colpito durante partita, in corso indagini per identificare responsabili

21 giugno 2023 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Indagini in corso a seguito del ferimento dell'allenatore della squadra di calcio under 9 avvenuto la scorsa domenica pomeriggio a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della compagnia di Seregno stanno procedendo per lesioni personali gravissime con perdita dell'uso di un organo e per rissa dopo che il mister 44enne è stato colpito con un calcio mentre cercava di sedare una rissa scoppiata tra alcuni genitori dei piccoli calciatori impegnati in una partita all'oratorio S. Ambrogio.

L'uomo stava seguendo il match dei suoi ragazzi, quando probabilmente a causa di un fallo non fischiato, tra i genitori che assistevano alla partita è nata una accesa discussione. Immediatamente accorso per tentare di sedare gli animi, il mister è stato colpito con un calcio tra il torace e il bacino che gli ha provocato la rottura di un rene. Durante la notte, il 44enne si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza, subendo l'asportazione del rene.

I militari sono al lavoro per identificare il responsabile e gli altri compartecipi all'aggressione. E le indagini, secondo quando riferiscono gli investigatori, sarebbero ormai in stato avanzato.