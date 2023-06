21 giugno 2023 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il governo ha chiesto di porre il voto di fiducia alla Camera sul dl Enti, che reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. E' la richiesta fatta in Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.