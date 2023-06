Camera: question time con i ministri Crosetto, Piantedosi e Pichetto Fratin

21 giugno 2023 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 21 giugno alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sul possibile coinvolgimento di Paesi della Nato nel conflitto tra Federazione russa e Ucraina (Pellegrini – M5S); sulle iniziative per ridefinire le aree soggette a servitù militare, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sulla salute delle esercitazioni militari, con particolare riferimento alla regione Sardegna (Ghirra – AVS); sull'opportunità di escludere dai vincoli del Patto di stabilità le spese dedicate alla difesa (Foti – FDI).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad accelerare e semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti (Gadda – A-IV-RE); sulle iniziative per rafforzare i presidi delle forze dell'ordine nelle zone turistiche maggiormente esposte all'incremento di fenomeni criminosi (Ziello – Lega).

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative in sede europea in materia di qualità dell'aria nel quadro della tutela del sistema produttivo ed economico-sociale italiano, con particolare riferimento al territorio padano (Squeri – FI-PPE); sulle iniziative per promuovere politiche ambientali ed energetiche volte a ridurre il consumo di energia e l'inquinamento, anche con riferimento agli obiettivi dell'UE (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulla trasmissione alla Commissione europea della proposta di decreto sulle comunità energetiche rinnovabili e ai requisiti relativi agli incentivi per la realizzazione degli impianti (Simiani – PD-IDP).