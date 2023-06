Telefono verde Aids compie 36 anni, ministero della Salute: "Rigoroso intervento di prevenzione"

20 giugno 2023 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Oggi ricorrono i 36 anni dall'attivazione del 'Telefono verde Aids e infezioni sessualmente trasmesse' (Tv Aids e Ist) 800.861.061. Collocato all'interno dell'Unità operativa ricerca psico-socio-comportamentale, comunicazione, formazione del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, il numero Verde fornisce, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, in modo anonimo e gratuito, un intervento personalizzato, fondato su solide basi scientifiche a tutte le persone afferenti al Servizio. Il lunedì e il giovedì, è presente, inoltre, un consulente in materia legale, impegnato nel fornire indicazioni di tutela dei diritti, e favorire il superamento di ogni forma di discriminazione e stigma legate all'Hiv, all'Aids e alle altre Ist.

Per i 36 anni l'attività di counselling telefonico si amplia dalle 9 alle 19 e nel pomeriggio sarà presente il consulente in materia legale. "Nel corso degli anni il telefono verde Aids e Ist "ha attuato, incessantemente, un rigoroso intervento di prevenzione primaria e secondaria dell'Hiv, dell'Aids e delle Ist, rispondendo anche a nuovi bisogni informativi, come quelli emersi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, a partire dall'estate del 2022, della diffusione del Mpox", sottolinea il ministero della Salute sul proprio sito.