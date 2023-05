Energia, Antonelli (EY): "Pnrr opportunità per far recuperare competitività al Paese"

18 maggio 2023 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Italia soffre rispetto ad altri Paesi di non aver avuto, negli anni passati, una visione di medio lungo periodo per la transizione energetica, ma abbiamo una grande opportunità che si chiama Pnrr che può far recuperare competitività al Paese. Ma è anche un elemento di rischio perché se non saremmo in grado di stare nei tempi assegnati potrebbe far perdere fiducia nei confronti del nostro Paese". A dirlo Massimo Antonelli ceo Italy and chief operating officer Europe West, EY intervenendo all'EY Energy Summit 2023 – Energy Reset, in corso a Roma. "Fiducia e competenze - spiega - sono le due parole chiave per questo è importante il coinvolgimento delle persone".