Dal 10 maggio le nuove charity bag arcobaleno di Coop

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Arrivano le charity bag arcobaleno di Coop contro l'omofobia. Dal 10 maggio, per celebrare la giornata internazionale contro l'omofobia, che ricorre il 17 maggio, saranno ufficialmente in vendita le nuove bag con i colori simbolo delle lotte per i diritti Lgbtq+. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza all'Arcigay.

Resistenti e soprattutto amiche dell'ambiente, le charity bag ideate da Silvia Amodio sono state create con materiali ecosostenibili fino al 70%, ottenuti dal riciclo di bottiglie in Pet. Saranno in vendita, in edizione limitata, in tutti i negozi Coop della Lombardia e sullo store on line di Hoepli. Alimenta l'Amore, progetto promosso da Coop Lombardia per creare maggiore sensibilità sul tema del benessere animale e sul rapporto uomo e animale, aderisce a questa campagna e dà il suo supporto con le esclusive charity bag che oltre ai colori arcobaleno, propongono immagini di amici a quattro zampe con il messaggio #pace&alimentalamore.

Alimenta l'Amore nasce nel 2014 come colletta alimentare nei punti vendita Coop di Milano fino ad espandersi in tutta la regione e anche nei negozi delle aziende partner dell'iniziativa: nel corso degli anni sono stati donati oltre quattro milioni di pasti agli amici a quattro zampe in difficoltà. Il progetto si è poi sviluppato portando avanti numerose iniziative come il sostegno alle associazioni attraverso l'arte e la cultura, grazie alla sinergia con la fotografa Silvia Amodio e al suo progetto Human Dog. Come i set fotografici dedicati ai pet a Castello Sforzesco di Milano dove ogni anno sono invitati, in primavera, i proprietari di animali domestici. A seguire alcuni scatti sono esposti per un mese nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco in una mostra gratuita che dal 2016 ha registrato oltre 1 milione di visitatori. Le immagini vanno poi a comporre un catalogo il cui ricavato viene devoluto al Parco Canile Rifugio di Milano.