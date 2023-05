Tumori: Fondazione Veronesi, 'diagnosi adolescenti 100 giorni più tardi che in bambini'

09 maggio 2023 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Nella diagnosi di tumore “c'è una differenza di 100 giorni, nei tempi, tra i bambini, per i quali si arriva ad ottenerla in 40 giorni, e gli adolescenti, per i quali sono necessari 140 giorni. Il nostro impegno è ridurre questi tempi con iniziative di informazione". Lo già spiegato Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi, durante la presentazione della raccolta fondi ‘Il futuro è dei bambini' che dal 15 al 22 maggio sarà attiva nelle farmacie italiane grazie alla collaborazione tra Federfarma e Fondazione Veronesi, per supportare la piattaforma di ricerca internazionale 'Palm', sulla leucemia mieloide acuta, coordinata dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

"Il ritardo diagnostico nella malattie oncologiche tra bambini e adolescenti - spiega Ramaioli a margine dell'incontro - nasce dal fatto che per l'adolescenza è difficile per un genitore individuare cambiamenti. Questo perché è un'età di cambiamento. Nel bambino il sintomo - un livido, l'inappetenza, la svogliatezza - vengono individuati subito. E poi c'è la relazione con il pediatra, molto forte per i bambini mentre nell'adolescente si riduce. Quando si arriva a capire che il ragazzo o la ragazza ha un problema sono passati 100 giorni in più".

La Fondazione Veronesi “ha, da 7 anni, un progetto che si chiama #fatti vedere. Ogni anno facciamo un ciclo di incontri con le scuole, con ex pazienti, coetanei, psiconcologi e oncologi medici. Dopo la visione di un film si avvia un dibattito e si informa su quali sono i sintomi che vanno tenuti in considerazione e non trascurati. Quest'anno, in tutta Italia, sono stati più di 4mila gli studenti che hanno partecipato, l'anno scorso erano un po' di più perché, per via delle restrizione Covid, c'è stata più partecipazione on line”.