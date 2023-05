Soglio: "Ci prendiamo cura di donne che affrontano la malattia"

06 maggio 2023 a

(Adnkronos) - "Questo evento si inquadra all'interno della nostra Civil week edizione 2023 che ha come tema 'Io mi prendo cura'. In tale contesto, ci prendiamo cura di donne che hanno voluto condividere con noi un'esperienza anche difficile, dolorosa e faticosa: quella della malattia, in compagnia di donne che faranno le loro testimonial". Così Elisabetta Soglio, responsabile 'Buone notizie' Corriere della Sera, in riferimento a 'La bellezza ritrovata', titolo della sfilata di Civil Week, organizzata a Milano da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L'Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus e Go5 Per mano con le donne Onlus.

Soglio, poi, continua raccontando il modo in cui questa iniziativa si prende cura delle donne: "Con l'aiuto di Patrizia e di Antonio Marras, le partecipanti hanno individuato nel proprio armadio un capo che fosse legato ad un particolare ricordo, anche se il più delle volte non si tratta di bei ricordi, e lo hanno donato, accompagnandolo con una frase che spiegava perché fosse stato scelto e il ricordo a cui era legato. Da questo è nata una narrazione che oggi vedremo trasformata in sfilata e che abbiamo chiamato 'La bellezza ritrovata'".

L'intento dell'iniziativa, quindi, "è quello di trasformare un momento delicato e difficile come quello della malattia in una circostanza in cui le donne si possono riappropriare della propria bellezza, "perché anche questo fa parte della terapia - conclude Soglio - ce l'hanno detto anche le associazioni con cui abbiamo dato vita a questo evento".