Segatti: "Giornata importante per far capire alle donne di volersi bene nonostante la malattia"

06 maggio 2023 a

a

a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - “È una giornata molto importante per le donne che partecipano, ma anche per quelle che guardano, in quanto è utile per far comprendere loro il valore di volersi sentire bene anche quando sono malate. "La bellezza ritrovata" è una splendida iniziativa, che racchiude in sé un messaggio di speranza e fiducia”. Così Anna Segatti, presidente di La Forza e il Sorriso Onlus, durante “La bellezza ritrovata”, la sfilata di Civil Week organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione conL'Oréal Italia, La Roche-Posay, L'Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus.

Un evento unico e d'eccezione che ha nuovamente confermato l'impegno di L'Oréal Italia nei confronti delle donne. 19 donne che stanno affrontando una malattia oncologica hanno sfilato davanti al pubblico di Palazzo Giureconsulti a Milano per raccontare una storia di coraggio e bellezza. Una giornata interamente dedicata alla bellezza di queste donne, che nasce dal desiderio e dall'opportunità di far vivere loro un'esperienza straordinaria che le aiuti a riacquisire autostima e fiducia in sé stesse.

Segatti ha sottolineato l'importanza di avere al fianco L'Oreal: “E' nostra partner anche all'interno de La Forza e Il Sorriso perché ci sponsorizza fin dall'inizio, quando fondammo la Onlus in Italia partendo da un progetto internazionale chiamato “Look good feel better”. Abbiamo scelto di chiamarci così proprio perché ci vuole molta forza e un bel sorriso per affrontare la malattia”.