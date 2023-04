Sanità: Schillaci, 'mercoledì riunione per riattivazione tavolo psichiatria'

24 aprile 2023 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - "Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo già iniziato ad affrontare il tema della salute mentale e della riforma delle procedure per l'assistenza nelle strutture residenziali psichiatriche. Mercoledì 26 aprile ci sarà una nuova riunione per la riorganizzazione del tavolo sulla psichiatria. Dobbiamo fare in modo che quanto accaduto a Barbara Capovani non si ripeta". E' quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una nota.