Giornata salute donna, Fofi 'farmacisti in prima linea'

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Il farmacista, in qualità di primo punto di riferimento per la salute dei cittadini, svolge un ruolo di primo piano nel promuovere la cultura della prevenzione, attraverso campagne di screening e iniziative di educazione sui corretti stili di vita". Lo sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), alla vigilia della Giornata nazionale della salute della donna. "L'iniziativa vede la rete dei farmacisti di comunità impegnata in numerose iniziative sul territorio nazionale, a conferma della grande sensibilità verso il tema della promozione della salute femminile", sottolinea la Fofi in una nota.

"Dalla tutela della salute delle donne passa il benessere della famiglia e dell'intera collettività - evidenzia Mandelli - Per questo è importante sensibilizzare e supportare le donne nel prendersi cura di se stesse, a tutte le età. I dati ci dicono che le donne vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più e trascorrono un maggior numero di anni in cattiva salute, spesso anteponendo l'accudimento degli altri al proprio benessere personale". Il presidente dei farmacisti invita a non dimenticare "che le azioni volte alla promozione della salute femminile hanno ricadute positive sull'intera collettività, in considerazione del ruolo svolto dalle donne per la tutela della salute di tutta la famiglia".

"Come ha ricordato il ministro Schillaci - conclude Mandelli - questa Giornata è anche l'occasione per ribadire l'importanza dell'applicazione di un approccio di genere in sanità, dalla pratica clinica all'organizzazione dell'offerta dei servizi, volto a promuovere una maggiore appropriatezza ed equità delle cure quale parte fondante del diritto alla salute e, come tale, obiettivo primario del Servizio sanitario nazionale sul quale converge l'impegno di tutta la categoria dei farmacisti".