United Airlines: perdita trimestrale a 194 mln di dollari, aumentano ricavi

19 aprile 2023 a

a

a

New York, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) - United Airlines ha registrato una perdita di 194 milioni di dollari nel primo trimestre, ma i ricavi sono aumentati e le prospettive sono positive, dato che la domanda è tornata a crescere dopo la pandemia di Covid-19.

"Stiamo osservando con attenzione i rischi macroeconomici, ma la domanda rimane forte, soprattutto a livello internazionale, dove stiamo crescendo al doppio del tasso nazionale", ha dichiarato l'amministratore delegato Scott Kirby. Il vettore con sede a Chicago aveva registrato una perdita di 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno scorso, quando il ceppo Omicron era ormai radicato e aveva provocato restrizioni ai viaggi. Il fatturato della compagnia per il primo trimestre del 2023 è salito del 51% a 11,43 miliardi di dollari dai 7,57 miliardi dell'anno scorso.

In futuro, la United dovrà ancora fare i conti con l'aumento dei prezzi del carburante per aerei. Anche le spese relative agli stipendi, alle tasse aeroportuali e alla manutenzione della flotta hanno avuto un impatto sulla linea di fondo. United ha dichiarato di aver rilanciato rotte non più servite da prima della pandemia, principalmente tra gli Stati Uniti e destinazioni in Cina e Giappone.