Ucraina: 'pescherecci' russi preparano sabotaggi impianti eolici e per comunicazioni nel Mare del Nord

19 aprile 2023 a

a

a

Londra, 19 apr. (Adnkronos) - La Russia starebbe preparando il sabotaggio dii parchi eolici e i cavi di comunicazione nel Mare del Nord, secondo nuove accuse provenienti da un'indagine congiunta delle emittenti pubbliche in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Ne parla la Bbc, precisando che la guerra 'nell'ombra' di Mosca avverrebbe anche per mezzo di una flotta di navi camuffate da pescherecci e navi da ricerca, dotate di attrezzature di sorveglianza subacquea, che starebbero mappando siti chiave per possibili sabotaggi. Il rapporto si concentra in particolare su una nave russa chiamata Admiral Vladimirsky, ufficialmente una nave oceanografica o da ricerca subacquea e che invece sarebbe una nave spia russa.

La Bbc ha appreso che i funzionari britannici sono a conoscenza di navi russe che si muovono con finalità analoghe anche nelle acque del Regno Unito. Il primo di una serie di servizi sarà trasmesso mercoledì da DR in Danimarca, NRK in Norvegia, SVT in Svezia e Yle in Finlandia.

Un ufficiale del controspionaggio danese afferma che i piani di sabotaggio sono in preparazione e pronti a essere messi in atto in caso di pieno conflitto con l'Occidente, mentre il capo dell'intelligence norvegese ha detto alle emittenti che il programma è considerato molto importante per la Russia ed è controllato direttamente da Mosca. Le emittenti affermano di aver analizzato le comunicazioni russe intercettate, che si riferiscono a 'navi fantasma' che navigano nelle acque nordiche e che hanno spento i trasmettitori per non rivelare la loro posizione.