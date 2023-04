Le imperdibili promozioni di Tineco

19 aprile 2023 a

a

a

MILANO, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Per il mese di aprile Tineco ha creato alcune offerte su Amazon proponendo agli utenti prezzi imperdibili. I prodotti interessati dalla promozione sono il Floor One S5 Steam e il Floor One S3. Di seguito le specifiche.

FLOOR ONE S5 Steam – contro lo sporco più insidioso

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un aspirapolvere e lavapavimenti pratico e maneggevole, Tineco ha ideato il modello FLOOR ONE S5 Steam. L'elemento di novità di questo modello è proprio l'utilizzo del vapore, in grado di rilevare e rimuovere ogni tipologia di sporco, anche il grasso e le macchie appiccicose più insidiose. Inoltre, grazie alla sua tecnologia iLoop™ Smart Sensor, è in grado regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo della spazzola e il flusso d'acqua, per una pulizia veloce ma efficiente. Infine, la presenza di un serbatoio di grandi dimensioni consente di pulire aree più grandi senza interruzioni.

FLOOR ONE S5 STEAM è disponibile dal 17/04 al 23/04 a un prezzo di 349€ (prezzo di partenza: 449€) su Amazon

FLOOR ONE S3 – sinonimo di sicurezza

Il modello Floor One S3 di Tineco è un innovativo lavapavimenti grazie al quale sarà possibile pulire e lavare le superfici di casa in unica passata e senza doversi mai sporcare. Grazie al sistema autopulente multistadio one-touch, non sarà più necessario toccare il rullo sporco. Infatti, premendo un semplice pulsante, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi, lasciando così le mani pulite e l'S3 nuovamente pronto per l'uso. Infine, l'elemento di pregio del prodotto, che rende il dispositivo ancora più smart, è la presenza dell'iLoop smart sensor, in grado di rilevare qualsiasi tipologia di sporco e di adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso dell'acqua.

Il FLOOR ONE S3 è disponibile dal 24/04 al 30/04 a un prezzo di 279€ (prezzo di partenza 409€) su Amazon

TinecoFondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057690/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/le-imperdibili-promozioni-di-tineco-301801469.html