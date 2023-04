Gemmato, 'Piano nazionale Malattie rare in attesa ok Conferenza Stato-Regioni'

17 aprile 2023 a

a

a

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - “Il Piano nazionale Malattie rare, finalmente completato, è ora in attesa di formale adozione dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Piano è la traccia per lavorare tutti insieme al miglioramento della diagnosi e dei percorsi assistenziali delle persone con patologie rare, con un approccio multidisciplinare, omogeneo sul territorio e che sappia coniugare innovazione e sostenibilità”. Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in un messaggio inviato alla presidente di Fedemo Cristina Cassone, in occasione del convegno “Progressi della ricerca e carenze dell'assistenza alle Mec” promosso oggi a Roma dalla Federazione delle Associazioni emofilici in occasione della XIX Giornata mondiale dell'emofilia.

“Sono certo che il contributo delle associazioni dei pazienti e delle organizzazioni di settore continuerà a sostenere le scelte di politica sanitaria e assistenziali nel modo più razionale, a favore dei malati e di chi si prende cura di loro quotidianamente", sottolinea gemmato rivolgendo "la massima vicinanza a tutti i pazienti emofiliaci e ai loro caregiver, egregiamente rappresentati dalla Fedemo che ringrazio sinceramente per il lavoro encomiabile prestato ogni giorno al fianco dei malati, dei loro familiari, così come delle istituzioni e di noi decisori politici".