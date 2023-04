Design, Luti (Kartell): "Riciclabilità e riciclato punti focali per l'azienda"

17 aprile 2023 a

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Kartell lavora da tantissimi anni sulla sostenibilità e uno dei punti focali dei nostri materiali è la riciclabilità e il riciclato. Il nostro manifesto è infatti Kartell loves the planet”. Queste le parole di Lorenza Luti, direttore marketing di Kartell, a margine della giornata di inaugurazione dell'installazione realizzata all'interno del flagship store illy di via Montenapoleone, organizzata in occasione della Milano Design Week 2023. L'allestimento dello store accoglie dal 17 al 23 aprile il frutto della collaborazione tra illycaffè e Kartell: la collezione di sedute Re-Chair, creata riciclando le capsule illy dall'architetto e designer Antonio Citterio, e le nuove sedie ‘Eleganza' progettate questa volta da Philippe Starck.

“Insieme a Illy - spiega Luti - abbiamo provato a riciclare le loro capsule, per creare una sedia e l'anno scorso, grazie al designer Antonio Citterio, abbiamo realizzato la prima sedia Re-Chair: 100% riciclata dalle capsule di illy”. Luti ha sottolineato come quello dell'anno scorso sia stato un esperimento andato a buon fine e che quest'anno, con l'avvio della Milano Design Week, ne hanno voluto lanciare un secondo, la nuova poltroncina Eleganza: “Una sedia con le gambe in capsule iperespresso di illy, disegnata da Philippe Starck”.