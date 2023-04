Alitur, a Tor Vergata trentesima edizione del Forum università-lavoro

17 aprile 2023 a

a

a

Roma, 17 apr. (Labitalia) - Si terrà domani il 'Forum Università-Lavoro', organizzato da Alitur , che giunge alla trentesima edizione, ed è un career-day organizzato all'interno della macroarea di ingegneria dell'università di Roma Tor Vergata. La manifestazione, che si pone l'obiettivo di creare nuove opportunità lavorative, consolidando i rapporti tra aziende ed università, è una delle realtà più importanti del centro-sud Italia.

Trenta anni di esperienza hanno permesso all'Associazione di migliorarsi nell'offerta dei servizi, grazie alla continua attenzione rivolta alle tematiche di alto interesse socioeconomico e culturale. Durante il Career-Day, che si terrà durante l'intera giornata di domani dalle 9.30 alle 17.30, laureati, studenti e aziende entreranno in contatto. Il programma della giornata prevede: inaugurazione dell'evento alle 9:30 con la partecipazione del magnifico Rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata: attività di recruiting mediante spazi stand dove l'azienda potrà esporre il proprio materiale informativo e presentare i progetti in atto.

In tali spazi i visitatori potranno interfacciarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane, consegnando loro i curricula ed effettuando colloqui preliminari. Glistand saranno allestiti nei corridoi del nostro edificio della didattica. Tale attività è prevista dalle ore 10 alle ore 17. Saranno presenti le aziende: Accenture, Acea, Almaviva, Alten, Ariston thermo group, Avio, Birra Peroni, Bv tech, Capgemini, Cdp – Cassa depositi e prestiti, Dassault systèmes, Deloitte, Dgs, Dxc technology, Elidata, Fendi, Hcl technologies, Hilti, Igt, Janseen – cilag (j&j), La Sia, Lidl, Lutech advanced solutions, Mbda, Mechinno, Methodos consulting, Msx international, Ntt data, Poste italiane, Pwc, service delivery europe network, Soft strategy, Teoresi group.

E ancora spazi placement dove, previa selezione dei curricula, le aziende potranno incontrare i candidati più idonei per le loro richieste. Il tutto avverrà in un contesto più appartato, dove sarà garantita la massima discrezione. Tale attività è prevista dalle ore 10 alle 17. Svolgeranno il placement le seguenti aziende: Deloitte, Dgs, Ecolab, Fendi, La Sia, Laminazione sottile, Lutech advanced solutions. Inoltre, durante la mattinata è previsto uno spazio di revisione gratuita dei curricula dei partecipanti all'evento curato da Porta Futuro Lazio.

Previste nel corso dell'evento conferenze moderate dalle aziende partecipanti, in cui saranno illustrate le possibilità di crescita e di carriera all'interno delle singole aziende. Sono previste conferenze durante tutto l'arco della giornata ed ognuna avrà una durata di trenta minuti. Le aziende aderenti a tale modalità sono: Dassault Systèmes, Dgs, Ecolab, Hcl technologies, Janssen – Cilag (J&J), Laminazione Sottile, Olympos Consulting, Technip Energies.

È prevista inoltre una conferenza rivolta agli studenti stranieri tenuta dal 'Welcome office' dell'ateneo. Quest'ultimo offre consulenza e orientamento su tutti gli aspetti del trasferimento in Italia supportando gli studenti durante tutto l'anno. A.l.i.t.u.r. collabora con le associazioni che si occupano della realizzazione di analoghi career day nelle migliori università europee. Saranno presenti al Forum le seguenti realtà associative: 1) The Hoko® – hochschulkontaktmesse Munich, Germany 2) Konaktiva darmstad, Germany 3) Ikom Munich, Germany 4) Inovailmenau Germany 5) Etseib Barcelona, Spain 6) De Studerendes Erhvervskontakt (Dse) Denmark.

L'evento è patrocinato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale.