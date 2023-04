Radar Academy amplia l'offerta dei master post laurea con 20 proposte formative nel 2023

12 aprile 2023 a

(Adnkronos) - I percorsi post laurea di Radar Academy si svolgono in 13 sedi sul territorio italiano, sia in presenza che in live streaming. La scelta del master è seguita da un team specializzato che fornisce una consulenza di carriera.

Milano,12 aprile 2023 . Molte aziende italiane sono alla ricerca di nuove professionalità dettate dalle esigenze del mercato attuale. I ragazzi appena laureati sono spesso disorientati nella scelta da fare, perché sussiste ancora una scarsa conoscenza del mondo del lavoro in generale e nello specifico del mercato delle imprese. Una soluzione che permette di creare una connessione diretta con le aziende sono i master post laurea, in particolare quelli che comprendono uno stage formativo. La business school Radar Academy ha strutturato con questa priorità il suo format innovativo. Nata nel 2017, oggi è passata da 6 a 20 proposte formative in 13 sedi sul territorio italiano. I corsi si possono svolgere sia in presenza che in live streaming.

“Siamo partiti da pochi percorsi formativi per verificare i risultati concreti - spiega Ernesto D'Amato, CEO di Radar Academy, spin-off della società di recruiting Radar Consulting Italia -. La volontà è fornire al nostro pubblico target, ossia giovani laureati in particolare della generazione Z, l'opportunità reale di entrare nel mondo professionale che desiderano. Visto l'ampio successo riscontrato e le soddisfazioni dei nostri allievi, nel 2023 abbiamo ampliato notevolmente la nostra offerta formativa di master post laurea, passando da 6 a 20 master. Per scegliere i percorsi più idonei ci siamo basati sul nostro ampio know-how che proviene dal rapporto quotidiano che abbiamo con prestigiose aziende e con le loro esigenze di figure junior. Per i ragazzi che si rivolgono a noi assumiamo prima di tutto il ruolo di consulenti di carriera (career coach): il nostro team specializzato li orienta nella scelta del master più funzionale alle loro aspettative di lavoro, analizzandone attitudini, interessi ed esigenze professionali. Essendo società di recruiting, siamo un osservatorio attento del mercato del lavoro in Italia e abbiamo modo di raccogliere molte opportunità di stage in grandi aziende”.

I nuovi percorsi di master progettati dalla Radar Academy intercettano le attuali richieste di giovani professionalità da parte di aziende, sia nazionali che multinazionali, in settori di particolare interesse o rilancio in Italia come management dello sport, turismo & hospitality management, fashion & luxury management e non solo. “Abbiamo attivato, ad esempio, anche un master multidisciplinare in ‘Manager dell'industria farmaceutica' - sottolinea Ernesto D'Amato - perché sappiamo che le aziende di questo settore ricercano neolaureati e non necessariamente con la qualifica di farmacista, dal momento che si dovranno occupare nello specifico di business. Dopo tre mesi dall'inizio di questo master abbiamo già accordato tre inserimenti in grandi multinazionali (Astrazeneca, Zambon, MSD Italia)”.

I venti percorsi post laurea di Radar Academy si svolgono in 13 città su tutto il territorio italiano, da nord a sud. Ogni corso è a numero chiuso con un percorso di selezione per un massimo di 30 allievi. Le lezioni formative sono di taglio pratico e tenute da manager e dirigenti di aziende del settore in grado di trasmettere non solo nozioni, ma anche casi aziendali concreti. I corsi proseguo con uno stage curriculare retribuito di sei mesi che incentiva in questo modo l'entrata effettiva nel mondo lavorativo.

