Ddl concorrenza, Anva Confesercenti: "No a documento ambulanti condiviso anche da Europa"

Roma, 7 apr. (Labitalia) - "La categoria degli ambulanti è rimasta sorpresa che, per la seconda volta, la nuova legge sulla concorrenza segna il passo. Avevano già un documento che garantiva tutto e tutti, preparato e condiviso da tutti, Europa compresa, che era stato iniziato e definito da Pichetto Fratin quando era viceministro del governo Draghi. Lo stesso documento è stato riportato in Consiglio ma è stato deciso di cambiarlo, con il rischio di far entrare in infrazione l'intera categoria e, quindi, non so che fine farà il Pnrr". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Innocenti, presidente di Anva Confesercenti, l'associazione più rappresentativa delle imprese del commercio.

"Al di là dell'impegno con l'Europa - sottolinea - se non si chiude la partita concessioni, ci sarà un problema visto che sono quasi tutte scadute. Noi abbiamo fatto tutto ciò che era opportuno fare ora la 'palla' è tutta alla politica".