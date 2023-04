Ragazza PizzAut fa ritratto per Mattarella: "Lavorare qui passo verso indipendenza"

02 aprile 2023 a

Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - Beatrice Tassone è una delle ragazze che oggi firmerà un contratto a tempo indeterminato con Coop Lombardia e lavorerà nella nuova sede di PizzAut, a Monza. 18 anni, Beatrice ha un talento straordinario per il disegno e per via dell'albinismo vede con un decimo della vista. La giovane, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ristorante di PizzAut, alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica, ha realizzato un ritratto di Mattarella che gli consegnerà dopo il taglio del nastro del locale.

“Sono molto emozionata per oggi - spiega Beatrice ai cronisti a margine dell'inaugurazione del locale -. Perché lavorare qui sarà un passo in più verso l'indipendenza. Avere un lavoro e poter contribuire ad essere più autonoma è importante. Non ho ancora avuto esperienza in questo lavoro ma sto facendo un corso”. Appassionata di Giappone e di manga, tramite Coop Lombardia Beatrice realizzerà un fumetto per raccontare questo mondo agli altri.