Il Regno Unito mancherà l'obiettivo di riduzione delle emissioni

31 marzo 2023 a

a

a

(Adnkronos) - Un'analisi del governo britannico mostra che le nuove politiche consentiranno di raggiungere solo il 92% dei tagli alle emissioni richiesti e che, senza ulteriori modifiche, l'obiettivo non sarà centrato. Il Regno Unito è vincolato a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e il suo impegno, nell'ambito dell'accordo di Parigi, è un piano per ridurre le emissioni del 68% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.