Allarme per super batterio: causa infezione a occhi, 3 morti negli Usa

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Allerta negli Stati Uniti per un super batterio, resistente ai farmaci, che sta causando infezioni agli occhi. A oggi sono stati 68 i casi confermati in 16 Stati di persone colpite dal raro ceppo di Pseudomonas aeruginosa, 3 i morti, 8 le segnalazioni di perdita della vista e 4 di rimozione chirurgica del bulbo oculare. I Centers for diseases control and prevention (Cdc) stanno collaborando con la Food and drug administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per indagare sul focolaio.

L'indagine fino a oggi ha identificato alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione. Tanto che Cdc e Fda hanno raccomandano a medici e pazienti di interrompere l'uso dei prodotti EzriCare o Artificial Tears in attesa di ulteriori indicazioni.

Il ceppo epidemico, Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi, non era mai stato segnalato negli Stati Uniti prima di questo focolaio. La maggior parte dei pazienti aveva comunque riferito di utilizzare lacrime artificiali, riportando oltre 10 diverse marche. Altri due prodotti - Purely Soothing di Pharmedica Usa, 15% Msm Drops e Apotex's Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution, 0,15% - sono stati ritirati in maniera preventiva dalle aziende produttrici.