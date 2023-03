USA, ambientalisti contro il governo per i coralli

28 marzo 2023 a

a

a

(Adnkronos) - Il Center for Biological Diversity, con sede in Arizona, sta intentando una causa controil governo degli Stati Uniti, accusato di non aver protetto 12 specie di coralli in via di estinzione nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico. I preziosi organismi vengono decimati dal riscaldamento delle acque, dall'inquinamento e dalla pesca eccessiva. Al centro della questione il National Marine Fisheries Service, che nel corso di due anni aveva previsto di proteggere più di 6.000 km quadrati di habitat corallino, ma senza poi veramente mettersi all'opera.