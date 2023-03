Le condizioni meteorologiche minacciano le colture indiane

16 marzo 2023 a

(Adnkronos) - Piogge e grandinate potrebbero danneggiare le principali colture invernali indiane, come grano, colza e ceci, poco prima dell'inizio del raccolto, per piante che hanno già sofferto di stress a causa del caldo. E' quanto emerge da alcune dichiarazioni del dipartimento meteorologico Indiano. Infatti gli Stati chiave per la coltivazione, che si trovano nelle regioni centrali, settentrionali e occidentali, potrebbero dover affrontare ancora piogge e grandinate nei prossimi 10 giorni. Questo potrebbe ridurre la produzione e aumentare l'inflazione alimentare, che il governo e la banca centrale stanno cercando di contenere.