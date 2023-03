Sostanze tossiche trovate nella carta igienica

15 marzo 2023 a

(Adnkronos) - La carta igienica di tutto il mondo contiene PFAS, le famigerate “sostanze chimiche per sempre". E' quanto emerge da uno studio del “Environmental Working group” secondo cui la carta igienica scaricata nei gabinetti rappresenta una fonte di inquinamento delle acque e non solo. Infatti attraverso gli impianti di depurazione finiscono nei fanghi che vengono poi sparsi sui terreni coltivati come fertilizzanti. I PFAS sono una classe di sostanze chimiche che non si decompongono in natura e sono collegate a cancro, malattie epatiche, malattie renali e disturbi autoimmuni.