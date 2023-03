Farmaceutica: Urso convoca tavolo con ministro Schillaci

13 marzo 2023 a

a

a

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per il giorno 29 marzo alle 14.30, presso Palazzo Piacentini, il Tavolo Farmaceutica e Biomedicale, che sarà presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sono state invitate a partecipare le principali imprese del settore, le associazioni di categoria e le parti sociali. E' quanto fa sapere una nota Mimit.