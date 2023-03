Forum talent acquisition, 'candidate-centric' del recruiting moderno

09 marzo 2023 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta oggi la terza edizione del Forum talent acquisition, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al digital recruiting e all'employer branding. L'evento – svoltosi in modalità ibrida, con Speaker e ospiti in presenza presso gli studi tv 'Community House' in Roma, e con un pubblico numericamente più ampio collegatosi su comunicazioneitaliana.tv – ha visto esponenti di primo piano del panorama HR italiano, sia lato corporate sia lato servizi B2B, confrontarsi sulle ultime novità concernenti l'universo dell'attrazione di talenti.

Dalle numerose sessioni succedutesi nell'arco della giornate, sono emerse, pur nella diversità di esperienze e di punti di vista, alcune convinzioni comuni. Tra queste, la natura 'candidate-centric' del recruiting odierno, l'idea che il digitale sia efficace nell'affrontare le sfide del recruiting solo se supportato da un'adeguata cultura organizzativa, l'importanza delle iniziative riferibili alla responsabilità sociale nell'attrarre i candidati giusti. Molte le iniziative positive e le best practice intorno a questi punti, molte le narrazioni che le aziende hanno elaborato in chiave di employer branding.

Il confronto offerto nell'arco di numerosi Talk Show e Phygital Speech è oggi più che mai necessario, in un'epoca che vede le aziende sempre più in difficoltà dal punto di vista dell'attrazione dei talenti, e sempre più job-seeker disposti a rinunciare non solo alle offerte di lavoro, ma spesso al lavoro stesso, se questo non soddisfa le proprie esigenze di vita più profonde e i propri valori.

L'evento, che ha visto Adnkronos partecipe in qualità di Main Media Partner, ha tratto beneficio sul piano dei contenuti dalla partecipazione in qualità di Partner di importanti player del mondo dei servizi hr: cleverconnect, joinrs/tutored, ncore hr e risorse agenzia per il lavoro.

Coloro che non sono riusciti a seguire l'evento in diretta potranno a breve ascoltare le sessioni su comunicazioneitaliana.TV.

Il prossimo 27 aprile, su temi molto vicini a quelli affrontati al Forum talent acquisition si terrà in Milano, ancora con l'organizzazione di Comunicazione Italiana, l'Employer branding forum, un'ulteriore e importante occasione di approfondimento sulle sfide del mondo del recruiting.