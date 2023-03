De Vincenzo (Gemelli): 'possibile eradicare tumori legati a Papillomavirus'

09 marzo 2023 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Ridurre drasticamente, fino a farli scomparire, i casi di cancro determinati dall'Hpv non è un'utopia ma un traguardo raggiungibile”. Lo ha sottolineato Rosa De Vincenzo, ginecologia oncologica della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, e vicepresidente della Società nazionale di colposcopia e patologia cervico-vaginale, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo spot tv della campagna “Hai Prenotato Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute. Lo spot è stato presentato questa mattina a Roma, in occasione della Giornata internazionale contro l'Hpv.

"Oggi possiamo contare su importanti evidenze scientifiche che dimostrano come potremmo arrivare ad eliminare completamente il tumore della cervice uterina, obiettivo che l'Oms ha fissato per il 2030”, spiega De Vincenzo. “E' però necessario - continua - incrementare il livello di conoscenza della patologia e aumentare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria, migliorando i livelli di copertura vaccinale, favorendo l'adesione ai programmi di screening e aumentando il numero di diagnosi e interventi terapeutici precoci. La diagnosi di tumori della cervice uterina microinvasivi o in stadi iniziali consente oggi di effettuare trattamenti conservativi, di ‘fertility sparing', per mantenere la capacità procreativa".

E ancora: "Sul Papillomavirus - sottolinea - circolano informazioni spesso confuse e falsi miti, dunque un corretto counselling su questa infezione rimane fondamentale. Se vogliamo davvero sconfiggere questi tumori è necessario informare e coinvolgere sempre di più la popolazione e, in particolare, i giovani e i loro genitori. Si tratta di un compito fondamentale non solo della sanità pubblica a livello nazionale e regionale, ma anche di tutti gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti e i loro familiari. Ben vengano, quindi, le campagne come quella che viene presentata oggi”.