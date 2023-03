Lidl rinnova sostegno a Donne in rete contro violenza e a Salute Donna onlus

08 marzo 2023 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Consapevole del proprio ruolo nella società e con il desiderio di esserne parte attiva, Lidl Italia rinnova il proprio sostegno nei confronti di due realtà non profit che assistono e supportano le donne più fragili. In occasione della giornata dedicata alle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, infatti, l'Azienda ha donato 20.000 euro a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e la medesima cifra a Salute Donna Onlus, per un sostegno che complessivamente ammonta a 40.000 euro. Un impegno concreto, si legge in una nota, che dimostra la volontà dell'Insegna di contribuire attivamente alla lotta contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo e alla tutela della salute femminile.

"Il nostro contributo, in una giornata simbolica come la Festa della Donna, è la testimonianza tangibile della vicinanza di Lidl, che conta oltre 21.000 collaboratori di cui oltre il 60% donne, ai temi più delicati con cui il mondo femminile si confronta quotidianamente", commenta Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e Csr Lidl Italia. "Sostenere queste due realtà, che si adoperano per accogliere e affiancare le donne in difficoltà, è per noi una precisa responsabilità: contribuire concretamente allo sviluppo, non solo di un domani, ma anche di un presente migliore".

L'Associazione è un'associazione di volontariato nata nel 1995 per promuovere la prevenzione delle malattie oncologiche, il supporto alla ricerca scientifica e la tutela dei diritti dei pazienti. Una realtà che da oltre 25 anni opera sul territorio nazionale, sostenendo le donne colpite da patologie tumorali nel percorso di cura e offrendo loro conforto attraverso il supporto di psicologhe professioniste.