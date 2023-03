Engineering, gestito attacco hacker ai danni di Exprivia

08 marzo 2023 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi, comunica di aver gestito un attacco hacker verificatosi ai danni di Exprivia, azienda alla quale Engineering offre servizi relativi ad alcune attività di gestione dell'infrastruttura tecnologica. L'attacco, che non ha interessato in alcun modo il perimetro Engineering, è stato determinato da un uso illecito da parte degli attaccanti di una credenziale di accesso in uso a Exprivia.

L'evento è stato immediatamente contenuto e ha interessato esclusivamente il perimetro di Exprivia, opportunamente segregato. Engineering specifica altresì che, a seguito dell'identificazione dell'evento, ha attivato istantaneamente il processo di gestione e designato un team di risposta a supporto di Exprivia, assicurando H24 personale specializzato e mezzi necessari per la risoluzione dell'evento.

Approfondite analisi hanno escluso ulteriori compromissioni. I dati sono stati totalmente ripristinati in sicurezza. Non si sono verificati rischi per i clienti né sui dati personali e non si è verificata alcuna esfiltrazione. Engineering conta su un polo di cybersecurity d'eccellenza con più di 300 specialisti che hanno la capacità di proteggere oltre 20 petabyte di dati. Engineering è costantemente impegnata a garantire le migliori misure tecniche e organizzative volte a contrastare minacce e tentativi di violazioni per sé e per i propri clienti, coerentemente con le best practices internazionali.