8 marzo: donne 70% farmacisti, Ordini 'sono il motore della professione'

Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Le donne sono una risorsa fondamentale per la nostra categoria che è tra le più 'rosa' del Servizio sanitario nazionale, con oltre il 70% di farmaciste". Lo sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Fofi, Federazione Ordini farmacisti italiani, nella Giornata internazionale della donna che si celebra oggi, 8 marzo. "Un'occasione in più per ringraziare le donne, motore della professione di farmacista", dichiara in una nota.

"La forte presenza della componente femminile (oltre 72mila professioniste iscritte agli Ordini) - evidenzia Mandelli - contribuisce ad accrescere la qualità dell'assistenza offerta quotidianamente a pazienti e cittadini, che si giova dell'innata capacità organizzativa delle donne e della loro naturale vocazione all'ascolto, al dialogo empatico e al prendersi cura del prossimo. Un valore aggiunto nella relazione con le persone, ma anche per la crescita e l'evoluzione della figura del farmacista, in armonia con i mutevoli bisogni di salute della società e con il progresso sociale e civile del Paese".

"Alle colleghe farmaciste va" il "personale ringraziamento" del presidente della Fofi, "per quanto hanno fatto in questi ultimi anni e per l'apporto straordinario che danno ogni giorno alla nostra professione, mettendo le proprie competenze umane e professionali al servizio dei cittadini, in tutti gli ambiti in cui operano".