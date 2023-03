Professioni, Castaldo: "Matrice umanistica al centro figura coach"

06 marzo 2023 a

a

a

Roma, 6 mar. (Labitalia) - "La figura del coach, tra le più richieste dal mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, ha dimostrato come un approccio integrato tra i molteplici aspetti del performance management possa portare a risultati concreti e di grandissimo valore. Ma è di fondamentale importanza tenere sempre a mente come, al centro di ogni attività, ci sia sempre la persona. Per questo amo parlare di matrice umanistica". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Roberto Castaldo, performance management specialist, unico italiano presente nella classifica 'Top 3' di Global gurus, organo di ricerca in materia di speaker, pensatori e leader, dove, classificandosi alla ventesima posizione nella categoria 'Time management' 2022, risulta uno dei massimi esperti al mondo di gestione del tempo.

Il fondatore di 4 M.a.n. consulting e autore del libro 'Time management sistema 21' spiega che "negli anni ho messo a punto un sistema scientifico basato su tre punti cardine: matematica, neuroscienze e coaching. Ma sempre partendo dall'importanza centrale dell'essere umano". "Investire - chiarisce Castaldo - in sistemi avanzati di performance management, infatti, impatta positivamente sul benessere diffuso all'interno delle imprese, crea ambienti di apprendimento positivi e, non ultimo, influisce sulla crescita sia personale sia economica. Due fattori, questi, impossibili da sciogliere".

"Affinché le tre aree principali di un'impresa persone, processi e numeri - spiega - siano coordinate, occorre sviluppare una visione d'insieme di matrice antropocentrica e umanistica. L'intelligenza artificiale, gli sviluppi futuri del Web 3.0 e il Metaverso, solo per citarne alcuni, sono strumentazioni e innovazioni tecnologiche fondamentali ma non più sufficienti". "Gli imprenditori - sostiene Roberto Castaldo - devono sempre ricordare qual è il fattore che determina il vero successo, quello stabile e duraturo, delle proprie attività: la persona". "Ciò - osserva - consente di migliorare aspetti chiave come l'efficacia gestionale, il rapporto tra capi e collaboratori e il benessere del dipendente a 360 gradi".