F1: Verstappen padrone delle quote dopo il primo Gp, per Ferrari il titolo è già un'impresa

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Il primo GP della stagione 2023, corso in Bahrain, ha confermato le aspettative della vigilia e i valori visti in pista nell'ultima stagione. Max Verstappen e la sua Red Bull si sono dimostrati ancora una volta superiori a tutte le altre vetture e la netta vittoria al debutto dell'olandese lo pone come il favorito per il tris iridato, offerto a 1,30 sia dai betting analyst di 888sport che da quelli di William Hill, in netto vantaggio sul veterano Fernando Alonso, grande protagonista con il terzo posto ottenuto a Sakhir, e Charles Leclerc visti vincenti a fine stagione a quota 11.

Più lontano l'ottavo titolo mondiale a favore di Lewis Hamlton, fissato a 15, mentre sale a 19 la prima volta di Sergio Perez, secondo in Bahrain. Ridotte invece al lumicino le possibilità di Carlos Sainz, proposto a 34 volte la posta. Poca storia anche per il titolo costruttori con la Red Bull nettamente avanti a tutti a 1,22 contro l'8 dell'impresa della Ferrari, a digiuno di vittorie tra i team da ormai 15 anni.