Charme Innovative Beauty, Bergamo: “Trattamenti estetici avanzati sempre più efficienti e sempre meno invasivi”

(Adnkronos) - Onda Coolwaves, Schwarzy, Intrafit, laser al diodo, Visia, Tecar: le migliori tecnologie a servizio dell'estetica e della medicina estetica

Alzano Lombardo (Bg), 6 marzo 2023. Tecnologia e bellezza costituiscono un binomio rivoluzionario nell'ambito dell'estetica avanzata, aprendo nuove frontiere ai trattamenti per il ringiovanimento del viso e del corpo e per il benessere psicofisico.

I centri estetici medicali più all'avanguardia si sono molto evoluti negli ultimi anni, grazie alle tecnologie di ultima generazione messe in campo per eseguire trattamenti sempre più efficienti e sempre meno invasivi. Ne è un esempio virtuoso il Centro Charme Innovative Beauty di Alzano Lombardo, nei pressi di Bergamo.

“Stiamo assistendo ad un'evoluzione nell'ambito del Wellness: le prestazioni tecnologiche si sono fatte conoscere e sono sempre più apprezzate e richieste dai clienti”, spiega Valentino Locatelli, fonder del centro Estetico Medicale Charme Innovative Beauty. “La riuscita di un trattamento è ottimizzata da tre fattori essenziali: la professionalità degli operatori, l'utilizzo di strumenti tecnologici sicuri ed efficaci e la ‘collaborazione attiva' del cliente nell'attenersi al percorso personalizzato individuato. Si stanno facendo passi da gigante, grazie a Tecnologie e prodotti sempre più performanti, tanto è vero che è possibile ‘toccare con mano' i risultati di un trattamento già dalle prime sedute, per la soddisfazione dei nostri affezionati clienti. Le varie tecniche/metodologie, inoltre, possono essere complementari tra loro, permettendo di creare sinergie efficaci e veri e propri programmi su misura per ogni nostro cliente”.

Nell'estetica si fanno strada dunque nuove abitudini e nuovi trend destinati a cambiare le regole della beauty industry, per questo i centri di medicina estetica sono chiamati a rispondere alle rinnovate esigenze dei propri clienti.

Charme Innovative Beauty vanta uno staff di operatori altamente qualificati, in grado di offrire servizi e trattamenti per la cura della persona a 360 gradi, attraverso il benessere di corpo, mente ed emozioni. Il binomio tra estetica e medicina estetica in Charme Innovative Beauty rappresenta un mix di tecnologie e professionalità in grado di offrire la migliore qualità nel mondo dell'estetica e del benessere.

“Nel beauty implementare tecnologia di ultima generazione è un diver importante per lo sviluppo qualitativo delle prestazioni. Utilizzare strumenti di ultima generazione nell'ambito dell'estetica e della medicina estetica è la forza che ci caratterizza e che definisce l'affidabilità del nostro Centro - sottolinea Locatelli - in quanto indice di costante aggiornamento sulle tecniche ed i trattamenti più innovativi, perseguendo, al contempo, elevati standard in termini di risultati e di sicurezza. Per quanto riguarda la formazione, abbiamo al nostro interno uno spazio dedicato, lo “Charme Academy” che ha un proprio slogan: ‘Più sai più vali'. Investire nella formazione costante del personale e nelle performance offerte dalla tecnologia, rappresenta per noi un valore aggiunto che si somma all'accoglienza, in un ambiente pulito e curato nei minimi dettagli”.

Charme Innovative Beauty accompagna uomini e donne consigliando percorsi e cosmetici esclusivi, valutando le alternative più opportune al caso specifico e concordando sempre la combinazione di diverse metodiche con il cliente.

“Nell'ottica di perseguire la piena soddisfazione dei nostri ospiti, alla nostra competenza abbiamo sempre affiancato l'utilizzo di tecnologie e prodotti all'avanguardia per strutturare trattamenti più efficaci e duraturi”, aggiunge Locatelli. ”Il nostro Centro, in questo modo, offre nuove opportunità, quali: Visia, nuovissima tecnologia che esegue un'analisi computerizzata del viso permettendo di individuare in modo scientifico lo stato di salute e di invecchiamento della cute; Tecar, tecnologia apprezzata in campo medico sportivo e fisioterapico che consente di ottenere ottimi risultati anche in estetica; Laser epilazione di ultima generazione per trattamenti di tutti i tipi di fototipi di pelle e di peli; Keope, utilizzata soprattutto per specifici inestetismi quali la cellulite e ottima per risolvere problemi di postura; Onda Coolwaves, ad oggi la tecnologia con i più alti riconoscimenti a livello mondiale per il trattamento di adiposità, cellulite e rilassamento cutaneo; Schwarzy, il top delle tecnologie per il rimodellamento corporeo non invasivo per il rassodamento la tonificazione e la riduzione delle adiposità localizzate; Intrafit, il modo più semplice per perdere peso, il sistema più avanzato per migliorare l'aspetto e la salute del corpo; Red Touch per il ringiovanimento attraverso laser stimolazione con azione diretta sul collagene con conseguente miglioramento progressivo di rughe, macchie e delle texture della pelle del viso. La nostra mission - conclude Locatelli - è quella di offrire un'attenta professionalità per raggiungere così un alto grado di soddisfazione con trattamenti sempre studiati sulle singole esigenze dei nostri clienti”.

