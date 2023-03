Bellucci, 'auguri per 125 anni di storia, elemento di coesione sociale'

03 marzo 2023 a

a

a

Roma, 3 mar. (Labitalia) - “Facciamo gli auguri all'Inps per i suoi 125 anni di storia. Un percorso che evidenzia l'importanza che ha avuto per il Paese, essendo stato un istituto che ha saputo essere elemento di coesione sociale”. Così il viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a margine della cerimonia delle celebrazioni per i 125 anni della fondazione dell'Inps.

“La doppia faccia dell'Istituto, da una parte il welfare e dall'altra il lavoro, permette di dare sempre più risposte concrete e lo abbiamo visto nei periodi di emergenza", ha continuato il viceministro.

"Una sfida importante dell'Istituto è di produrre innovazione in un mercato del lavoro che cambia. Siamo certi che l'Inps sarà in grado di governare gli elementi di cambiamento ed innovazione”, ha concluso.