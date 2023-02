Scuola: Boccia, 'Valditara inadeguato, calpesta Costituzione'

24 febbraio 2023 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ieri il ministro Valditara ha toccato il fondo. Non solo non dice ancora una parola sulle azioni squadriste dei membri di Azione Studentesca a Firenze, ma minaccia, di fatto, la preside Annalisa Savino, colpevole per aver ricordato agli studenti i rischi di pestaggi per motivi politici, che la violenza è sempre un errore e che l'Italia è antifascista". Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, in diretta a Omnibus, su La7.

"Valditara con quella lettera di censura che ricorda tempi bui, offende e calpesta non solo la scuola ma anche la Costituzione antifascista su cui lui stesso ha giurato da Ministro, ruolo per il quale si conferma, ancora una volta, inadeguato”.